Рано грустить по-осеннему: на выходных потеплеет

На выходных погода будет комфортно теплой, дожди ожидаются на юге страны и в западных регионах.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook

Прямая речь: "Кто сегодня замерз и решил по-осеннему погрустить - не торопитесь. До лежания под пледами и теплыми пушистыми котами под боком еще далеко. В субботу-воскресенье температура воздуха начнет повышаться".

Детали: В течение дня 5 сентября в большинстве областей градусы будут находиться в комфортных пределах: +22 +27 градусов.

На Востоке и юго-востоке, а также в Днипре с районами, еще будет жарко, до +30 градусов.

В субботу наибольшая вероятность дождей и даже ливней с грозами ожидается в южной части Украины. Грозы могут сопровождаться шквалами.

На остальной территории в субботу отдельные островки влаги возможны в западных областях и в Сумской и Черниговской областях.

6 сентября в большинстве областей, по словам синоптика, станет еще теплее на 2-4 градуса.

В воскресенье дожди пройдут в западной части Украины, остатки субботних дождей задержатся где-то в Приазовье.

Значительная часть синоптической воскресной Украины будет сухой и преимущественно солнечной.

В Киеве на выходных потеплеет: в субботу до +26 градусов, в воскресенье до +28 градусов. Существенных дождей не предвидится.