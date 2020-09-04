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СБУ заблокировала коррупционную схему на таможне: изъятую валюту еще считают

Пятница, 4 сентября 2020, 13:27

На Львовщине Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность группы должностных лиц таможни, которые организовали коррупционную схему ввоза автомобилей в нашу страну.

Источник: СБУ

Детали: Оперативники спецслужбы получили информацию о том, что несколько служащих таможенного поста "Городок" Галицкой таможни совместно с представителями таможенно-брокерских структур наладили незаконную схему.

Сотрудники СБ Украины документировали противоправную деятельность таможенников в течение нескольких месяцев 2020 года.

В частности был зафиксирован факт получения злоумышленниками взятки в размере 410 тысяч гривен. За эту сумму работники таможни умышленно фальсифицировали оформления импортируемой продукции. Они отразили в документации ввоз в Украину партии грузовых автомобилей под видом агрегатных частей.

По предварительным данным, противоправная деятельность таможенников нанесла ущерб государству почти 94 миллиона гривен.

 

СБУ провела 19 обысков в служебных помещениях и по месту жительства организатора и фигурантов производства. Правоохранители обнаружили документацию, которая доказывает осуществления сделки, большие суммы средств в валюте, подсчет которых продолжается.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог), ч. 3 ст. 27 (соучастие в преступлении), ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) Уголовного кодекса Украины, таможеннику - организатору группы - сообщено о подозрении, готовится объявление подозрения в совершении преступления другим установленным фигурантам дела.

Дополнительно устанавливается причастность других должностных лиц таможенного поста и представителей таможенно-брокерских структур к коррупционной деятельности.

Украинская правда
Темы: СБУЛьвовщинакоррупциятаможня


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