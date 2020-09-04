Генсек НАТО: РФ должна дать ответы на серьезные вопросы о Навальном

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО нет сомнений в доказательствах Берлина об отравлении Алексея Навального "Новичком" на территории РФ, поэтому Россия должна ответить на "серьезные вопросы".

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом Столтенберг заявил в пятницу после заседания послов НАТО по поводу отравления Навального.

Генсек НАТО подчеркнул, что отравление Навального - это "ужасное покушение на убийство". Он рассказал, что на заседании Германия проинформировала послов Альянса об этом деле.

"Доказательства не вызывают сомнений. Навальный был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок". Применение такого вида оружия ужасает", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что использование химического нервно-паралитического вещества является нарушением международного права и все члены НАТО осудили применение такого вида оружия.

"Мы призываем РФ полностью сотрудничать с беспристрастным международным расследованием, чтобы привлечь виновных к ответственности", - сказал Столтенберг, добавив, что "Россия должна дать ответы на такие серьезные вопросы".