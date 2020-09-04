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Потенциальный преемник Меркель предлагает заморозить строительство "Северного потока-2"

Пятница, 4 сентября 2020, 18:08

Фридрих Мерц, претендент на лидерство в партии Ангелы Меркель Христианско-демократический союз, призвал к двухлетнему "замораживанию" строительства газопровода "Северный поток-2" после отравления Навального.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил немецкому изданию Bild.

"До сих пор я был за продолжение строительства трубопровода, несмотря на некоторые опасения", - сказал Мерц изданию.

"Но после отравления Навального Европа должна немедленно отреагировать. Предлагаю немедленно заморозить строительство на два года, то есть ввести мораторий. К сожалению, Путин понимает только этот язык", - сказал политик.

Мерц - твердый сторонник трансатлантических связей, он неоднократно критиковал Россию за ее политику в Сирии и Украине. Однако в последнее время от него звучали также призывы к Германии и Европе об активном сотрудничестве с Россией.

После подтверждения специалистами Бундесвера того, что российского оппозиционера Алексееве Навального отравили, в Германии начались бурные дебаты вокруг судьбы российского трубопровода.

Канцлер Германии Ангела Меркель на прошлой неделе заявила, что считает нецелесообразным связывать отравление Навального со строительством "Северного потока-2".

2 сентября Меркель вновь подтвердила свою приверженность завершению строительства газопровода "Северный поток-2" несмотря на санкции США - вопреки ее жесткому заявлению о "серьезных вопросах" к правительству России после подтверждения лаборатории Бундесвера, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

В Германии также появились призывы пересмотреть позицию по "Северному потоку-2" в связи с отравлением российского оппозиционера.

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