Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Слуги народа" хотят, чтобы в день выборов ЦИК занималась еще и опросам

Пятница, 4 сентября 2020, 18:21

Депутаты фракции "Слуга народа" предлагают Верховной Раде предусмотреть возможность проведения в день выборов опросов общественного мнения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях под эгидой Центральной избирательной комиссии.

Источник: сайт Верховной Рады, которая зарегистрировала соответствующий проект закона и 5 альтернативных к нему

Детали: Законопроект №4043 о внесении изменений в закон "О Центральной избирательной комиссии" относительно опросов общественного мнения внесли 3 сентября "слуги народа" Александр Корниенко, Андрей Клочко, Владимир Иванов, Александр Качура и Андрей Стрихарский.

Нардепы "Слуги народа" предлагают дополнить закон о ЦИК статьей 23-1 "Полномочия Комиссии по обеспечению организации подготовки и проведения опроса общественного мнения".

Предлагается принять, что ЦИК "обеспечивает организацию подготовки и проведения опроса общественного мнения в случае принятия Кабинетом министров решения о проведении такого опроса".

Кабмин определяет перечень вопросов, которые выносятся на опрос, сроки проведения такого опроса и территорию проведения опроса, а ЦИК устанавливает порядок "опроса общественного мнения".

В перечень вопросов в опросах общественного мнения "не могут быть включены вопросы временно оккупированных территорий, в частности, вопрос выборов на временно оккупированных территориях, экономическое взаимодействие с временно оккупированными территориями, порядок управления такими территориями, а также вопросы амнистии и взаимодействия с государством, признанным Верховной Радой Украины государством-агрессором или государством-оккупантом".

Опросы общественного мнения "проводится в день голосования на общегосударственных или местных выборах по всей территории Украины или в отдельных ее местностях", а его результаты публикуются на сайте ЦИК не позднее, чем на пятый день со дня их обобщения.

Положения Избирательного кодекса по организации и проведению голосования применяются с учетом порядка опроса общественного мнения, установленного Центризбиркомом.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, другие органы и должностные лица обязаны содействовать ЦИК "в обеспечении организации подготовки и проведения опроса общественного мнения".

Порядок материально-технического и финансового обеспечения опроса общественного мнения устанавливает правительство.

Оно "может осуществляться за счет средств государственного бюджета Украины, а также других источников, не запрещенных законодательством, в том числе за счет средств, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, средств, привлеченных в рамках международной технической помощи, а также программ помощи Европейского Союза, правительств иностранных государств, международных организаций, донорских учреждений".

Другие подробности: 4 сентября депутаты фракции "Голос" внесли 5 альтернативных проектов закона, но их тексты пока отсутствуют на сайте парламента:

4043-1 – проект закона о внесении изменений в закон "О Центральной избирательной комиссии" по опросам общественного мнения (Макаров А.А.)

4043-2 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК "по недопущению наделения Центральной избирательной комиссии несвойственными полномочиями" (Лозинский Р.М.)

4043-3 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК "относительно опроса общественного мнения о возможной лояльности к государству-агрессору" (Устинова А.Ю.)

4043-4 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК "по недопущению наделения Центральной избирательной комиссии несвойственными полномочиями" (Юрчишин Я.Р)

4043-5 – проект закона о внесении изменений в закон о ЦИК по опросам общественного мнения (Васильченко Г.И.)

Алена Рощенко, УП
Темы: Верховная РадаСлуга народаЦИКвиборыопрос


powered by lun.ua
Главное сегодня

Швейцария ввела карантин для путешественников из Украины

Следы "Новичка" обнаружили в образцах кожи, крови и мочи Навального – СМИ

Патриарх Филарет заразился COVID-19

фото, видеоЗеленский назначил фигуранта пленок судьи Вовка в состав госкомиссии

Нардепа Лероса, который обозвал Зеленского, вызвали в ГБР

Лукашенко передал в ФСБ свои "доказательства" об отравлении Навального

Все новости...
Верховная Рада
Нардепы хотят законодательно урегулировать "удаленку"
Рада приняла за основу законопроект о совершенствовании господдержки аграриев
Рада взялась вводить ПДД для електросамокатов и гироскутеров
Последние новости
18:39
фотоПрезидента банка "Аркада" взяли под стражу
18:26
Нардепы хотят законодательно урегулировать "удаленку"
18:21
"Слуги народа" хотят, чтобы в день выборов ЦИК занималась еще и опросам
18:17
Forbes выбрал лучший украинский город для бизнеса – это не Киев
18:08
Потенциальный преемник Меркель предлагает заморозить строительство "Северного потока-2"
17:53
Для столичного метрополитена за средства ЕБРР закупят 50 новых вагонов
17:45
Гривня потеряла позиции на межбанке
17:38
фотоСБУ идентифицировала священника, который пытал украинских пленных в ОРДЛО
17:33
Топ-5 портов Украины за 8 месяцев обработали 97 миллионов тонн грузов
17:19
Отопительный сезон в более чем 60 городах под угрозой из-за долгов ТКЭ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!