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Нардепы хотят законодательно урегулировать "удаленку"

Пятница, 4 сентября 2020, 18:26

Группа из 32 народных депутатов предлагает законодательно унормировать дистанционную и надомную формы работы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на парламентский комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

Детали: Соответствующий законопроект №4051 об усовершенствовании правового регулирования дистанционной работы зарегистрирован в пятницу на сайте Рады, однако его текст пока отсутствует.

Среди прочего законопроект предлагает обеспечить сотруднику возможность совмещать дистанционную работу и работу в обычном режиме на рабочем месте.

Депутаты также предлагают возложить на собственника или уполномоченный орган обязательства обеспечить безопасные условия работы и предусмотреть право работодателя при заключении трудового договора о дистанционной или надомной работе получать сведения о месте проживания или другом месте, где сотрудник по своему выбору будет выполнять рабочие обязанности.

При этом в комитете указали, что согласно законопроекту, сотрудник должен быть ознакомлен в письменной форме или через электронный документооборот с правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными нормативными актами работодателя, оповещениями и другими документами. Также законопроект предлагает разрешить дистанционное ознакомление сотрудника с требованиями по охране труда, в частности по видеосвязи.

Дословно: "Грамотное усовершенствование трудового законодательства может стимулировать переведение большого количества сотрудников с работы по договорам гражданско-правового характера на полноценные трудовые отношения с работодателем. Это обеспечит большую защищенность сотруднику в трудовом процессе".

Также нардепы хотят рассмотреть законопроект №4056 о внесении изменений в Закон Украины "О среднем образовании" относительно механизма дистанционной формы обучения при наступлении обстоятельств, которые делают невозможным посещение учебных заведений.

Темы: Верховная Рада


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