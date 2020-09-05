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В Пентагоне объяснили зачем стратегические бомбардировщики США прилетали к админгранице с Крымом

Суббота, 5 сентября 2020, 00:38
В Пентагоне объяснили зачем стратегические бомбардировщики США прилетали к админгранице с Крымом
Бомбардировщик B-52 Stratofortress

Командование ВВС США в Европе прокомментировал зачем 4 сентября стратегические бомбардировщики США В-52 прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом и начали кружить между Мелитополем и Геническом.

Источник: сайт United States European Command

Дословно: "Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины".

Детали: Целью полета группы стратегических бомбардировщиков было желание "показать возможности по сдерживанию России".

Что предшествовало: Стратегические бомбардировщики США В-52 в пятницу прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом.

Темы: СШАРосcияКрым
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