В Пентагоне объяснили зачем стратегические бомбардировщики США прилетали к админгранице с Крымом

Командование ВВС США в Европе прокомментировал зачем 4 сентября стратегические бомбардировщики США В-52 прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом и начали кружить между Мелитополем и Геническом.

Источник: сайт United States European Command

Дословно: "Три бомбардировщика B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного крыла с базы Майнот (штат Северная Дакота) в пятницу провели важные учения по интеграции с украинскими истребителями в воздушном пространстве Украины".

Детали: Целью полета группы стратегических бомбардировщиков было желание "показать возможности по сдерживанию России".

Что предшествовало: Стратегические бомбардировщики США В-52 в пятницу прилетели к побережью Черного моря у админграницы с временно оккупированным Крымом.