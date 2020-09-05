Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Тернополь и Ивано-Франковск оспаривают "красную зону" в суде

Суббота, 5 сентября 2020, 11:35
Тернополь и Ивано-Франковск оспаривают красную зону в суде
Сергей Надал, Facebook

Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов подали в Окружной административный суд Киева иск на правительство с требованием отменить "незаконные" карантинные ограничения.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook, Укринформ

Дословно Надал: "Тернополь поддерживает судебный иск Ивано-Франковска и других городов к правительству с требованием отменить незаконные ограничения, противоречащие Конституции Украины".

Детали: В пятницу об иске сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, пишет Укринформ.

Прямая речь Марцинкива: "Вчера правительство не пересмотрело "красную" зону для нас. Поэтому вчера мы подали заявление на Кабмин в Окружной административный киевский суд. К этому иску присоединились не только Ивано-Франковск, но и Тернополь, который с понедельника войдет в "красную" зону".

Детали: По словам Марцинкива, в понедельник в Ивано-Франковске проведут заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, на котором планируют открыть детсады и школы города с 14 сентября.

В свою очередь, мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook заявил, что правительство хочет загнать Западную Украину в блокаду.

Дословно Надал: "Мне кажется, что в правительстве появились новые "постышевы" и "кагановичи". Они хотят загнать в блокаду Западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время Голодомора 33 года, когда коммунисты окружали деревни, забирая последние хлебные крошки, отбирая средства производства и в конечном итоге голодомором убили миллионы украинцев только потому, что те хотели оставаться украинцами.

Обращаюсь к последователям "сталинской политики" – украинцы будут защищаться. Мы умеем это делать. Мы не позволим нас снова уничтожать – сознательно или вследствие преступной профессиональной непригодности".

Этому предшествовало: 3 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС утвердили новые зоны эпидемической опасности COVID-19 – с 7 сентября в "красной зоне" будут: города Тернополь, Бережаны, Чертков и 7 районов Тернопольской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ровенской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Черновцы и 6 районов Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

 

Несмотря на попадание в "красную" зону, в Тернополе не будут усиливать карантин, заявил мэр Тернополя Сергей Надал, хотя сам заболел COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТернопольИвано-Франковсккарантинкоронавируссуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Тернополь
Задержанный на взятке председатель Тернопольского облсовета вернулся на работу
ВАКС арестовал с возможностью залога главу Тернопольского облсовета Головко и первого замглавы ОВА
НАБУ задержало главу Тернопольского облсовета на взятке
Последние новости
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
21:24
фотоВ СБУ рассказали о морском дроне "Мамай": самый быстрый объект в Черном море
20:55
Древние и современные украинские колядки: о чем у них поют и каково их значение
Все новости...
Реклама: