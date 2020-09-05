Тернополь и Ивано-Франковск оспаривают "красную зону" в суде

Тернополь, Ивано-Франковск и ряд других городов подали в Окружной административный суд Киева иск на правительство с требованием отменить "незаконные" карантинные ограничения.

Источник: мэр Тернополя Сергей Надал в Facebook, Укринформ

Дословно Надал: "Тернополь поддерживает судебный иск Ивано-Франковска и других городов к правительству с требованием отменить незаконные ограничения, противоречащие Конституции Украины".

Детали: В пятницу об иске сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив, пишет Укринформ.

Прямая речь Марцинкива: "Вчера правительство не пересмотрело "красную" зону для нас. Поэтому вчера мы подали заявление на Кабмин в Окружной административный киевский суд. К этому иску присоединились не только Ивано-Франковск, но и Тернополь, который с понедельника войдет в "красную" зону".

Детали: По словам Марцинкива, в понедельник в Ивано-Франковске проведут заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, на котором планируют открыть детсады и школы города с 14 сентября.

В свою очередь, мэр Тернополя Сергей Надал на своей странице в Facebook заявил, что правительство хочет загнать Западную Украину в блокаду.

Дословно Надал: "Мне кажется, что в правительстве появились новые "постышевы" и "кагановичи". Они хотят загнать в блокаду Западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время Голодомора 33 года, когда коммунисты окружали деревни, забирая последние хлебные крошки, отбирая средства производства и в конечном итоге голодомором убили миллионы украинцев только потому, что те хотели оставаться украинцами.

Обращаюсь к последователям "сталинской политики" – украинцы будут защищаться. Мы умеем это делать. Мы не позволим нас снова уничтожать – сознательно или вследствие преступной профессиональной непригодности".

Этому предшествовало: 3 сентября государственная комиссия ТЭБ и ЧС утвердили новые зоны эпидемической опасности COVID-19 – с 7 сентября в "красной зоне" будут: города Тернополь, Бережаны, Чертков и 7 районов Тернопольской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш и 2 района Ивано-Франковской области; города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области; город Дубно и Костопольский район Ровенской области; Великобурлукский район Харьковской области; город Черновцы и 6 районов Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

Несмотря на попадание в "красную" зону, в Тернополе не будут усиливать карантин, заявил мэр Тернополя Сергей Надал, хотя сам заболел COVID-19.