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Польша хочет упростить законное проживание для потомков Речи Посполитой

Суббота, 5 сентября 2020, 13:10

Польское правительство планирует упростить правила получения возможности законного проживания для потомков первой и второй Речи Посполитой.

Об этом сообщил глава канцелярии премьера Польши Михал Дворчик, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Business insider.

"Правительство начинает работу над решениями, которые позволят упростить процедуры и возможности, связанные с поселением в Польше всех потомков жителей Первой и Второй Речи Посполитой, которые заявляют о связи с Польшей" - сообщил Дворчик.

Первая речь Посполитая существовала на части территорий современных Польши, Литвы, Беларуси, Украины, России и Латвии в 1569-1795 годах. Вторая речь Посполитая существовала в 1918-1939 годах на части территорий современных Польши, Литвы, Беларуси и Украины.

Трудно представить, однако, документирование генеалогического дерева, доказывающее происхождение от жителя Первой Речи Посполитой. Однако, с другой стороны, такая широкая категория потенциальных мигрантов может стать способом спасения польского рынка труда.

Согласно правительственным прогнозам, если не будет предпринято никаких действий, к 2030 году Польше будет недоставать около 4 миллионов сотрудников.

Темы: Польша


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