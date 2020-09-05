В Минске акция протеста студентов началась с задержаний

В Минске в субботу проходит акция протеста студентов, нескольких ее участников задержали в самом начале.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Tut.by и белорусскую службу Радио Свобода.

Tut.by

Возле кинотеатра "Октябрь" в 12: 00 должна была начаться акция солидарности студентов.

К полудню студенты минских университетов стали подходить к кинотеатру. Они стали небольшими группами по несколько десятков человек, некоторые держали бело-красно-белые флаги.

"В 12.05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней - они отвели их в микроавтобус без номеров" - говорится в сообщении портала.

Tut.by

На улице Карла Маркса задержали более 15 человек, участвовавших в студенческом марше.

Отмечается, что в здания университетов прибывают также родители студентов.

Накануне в Минском государственном лингвистическом университете ОМОН задержал нескольких студентов, которые до того пели в холле вуза "Марсельезу". Через несколько часов задержанных выпустили.

В субботу министр образования Игорь Карпенко распорядился усилить контроль за доступом посторонних лиц в учебные заведения.

В Беларуси с 9 августа идут массовые акции протеста против результатов выборов президента, на которых победителем объявлен Александр Лукашенко.