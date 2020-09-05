Германия пригрозила Лукашенко усилением санкций

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас пригрозил Александру Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, дальнейшим усилением ограничительных мер.

Об этом он сказал в интервью Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"Как Европейский Союз, мы не признаем выборы и приняли решение о санкциях. Сейчас мы это реализуем. Если Лукашенко не отреагирует, то последуют дальнейшие санкции", - сказал Маас.

В то же время министр дал понять, чего он ждет от руководства в Минске: "Я требую от Лукашенко, чтобы он вел переговоры с оппозицией, чтобы выборы были повторены, чтобы Лукашенко немедленно прекратил сажать в тюрьму и жестоко обращаться с мирными демонстрантами, чтобы он уважал права человека и уважал свободу прессы".

Ранее немецкое издание Welt опубликовало информацию о том, что ЕС планирует ввести санкции против Беларуси, но в санкционный список не будет внесен Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента страны.

По данным издания, против включения Лукашенко в список санкций выступает Германия, которую поддерживают Франция и Италия.

Акции недовольных фальсификациями выборов президента не прекращаются по всей Беларуси уже почти четыре недели.

Как сообщалось, в Минске в субботу проходит акция протеста студентов, нескольких ее участников задержали в самом начале.