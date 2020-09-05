Белорусские силовики вывезли из страны соратницу Тихановской

Член президиума Координационного Совета Беларуси Ольга Ковалькова пересекла ночью белорусско-польскую границу и сейчас находится в Варшаве.

Источник: Ковалькова 5 сентября на пресс-конференции в Варшаве, которую цитирует TUT.BY

Прямая речь: "Когда я находилась за решеткой, представители власти пришли ко мне и сказали, что если я не уеду, а останусь в стране, меня долго не будут выпускать из тюрьмы. Они пришли ко мне в СИЗО, посадили в свою машину, одели капюшон, дали маску, посадили на заднее сиденье и вывезли из следственного изолятора. Они перевезли мои вещи через границу и предложили вызвать такси на нейтральной территории. Но там был автобус, который ехал в Варшаву, и польские пограничники попросили водителя забрать меня".

Детали: По словам белорусской оппозиционерки, ее доставили на пограничном переходе в Брузгах вблизи Гродно, где она прошла паспортный контроль.

Затем ей удалось связаться с польским послом в Минске Артуром Михальским, который поспособствовал ее приезду в Варшаву.

Она добавила, что не собиралась выезжать из Беларуси и скоро вернется на родину.

На пресконференции в Варшаве с Ковальковой пообщался глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Напомним: