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Белорусские силовики вывезли из страны соратницу Тихановской

Суббота, 5 сентября 2020, 20:20

Член президиума Координационного Совета Беларуси Ольга Ковалькова пересекла ночью белорусско-польскую границу и сейчас находится в Варшаве.

Источник: Ковалькова 5 сентября на пресс-конференции в Варшаве, которую цитирует TUT.BY

Прямая речь: "Когда я находилась за решеткой, представители власти пришли ко мне и сказали, что если я не уеду, а останусь в стране, меня долго не будут выпускать из тюрьмы. Они пришли ко мне в СИЗО, посадили в свою машину, одели капюшон, дали маску, посадили на заднее сиденье и вывезли из следственного изолятора. Они перевезли мои вещи через границу и предложили вызвать такси на нейтральной территории. Но там был автобус, который ехал в Варшаву, и польские пограничники попросили водителя забрать меня".

Детали: По словам белорусской оппозиционерки, ее доставили на пограничном переходе в Брузгах вблизи Гродно, где она прошла паспортный контроль.

Затем ей удалось связаться с польским послом в Минске Артуром Михальским, который поспособствовал ее приезду в Варшаву.

Она добавила, что не собиралась выезжать из Беларуси и скоро вернется на родину.

На пресконференции в Варшаве с Ковальковой пообщался глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

Напомним:

  • 24 августа в Минске задержали двух членов президиума Координационного совета — Ольгу Ковалькову и Сергея Дилевского. Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия. По решению суда они арестованы на 10 суток.
  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Темы: БеларусьоппозицияПольша


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