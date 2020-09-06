С начала пандемии COVID-19 диагностировали у 27 миллионов человек. 70% уже выздоровели

По состоянию на 5 сентября во мире диагностировано более 27 миллионов случаев заражения коронавирусом. 19 миллионов пациентов уже выздоровели.

Источник: данные сайта Worldometer

Детали: в 213 странах зафиксировано 27 030 219 случаев заражения. Успешно перенесли болезнь и вылечились 19 134 994 человек. 888 083 пациентов умерли.

Наибольшее количество больных зафиксирована в США - 6,4 миллиона, на втором месте в мире - Бразилия (4,1 миллиона), на третьем Индия - 4 миллиона. Согласно официальной информации российской власти, РФ четвертая в мире по количеству диагностированных заражений COVID-19 (1 020 310 случаев).

Справка: Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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