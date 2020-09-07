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COVID-19 на Буковине: новых заражений в 4 раза больше, чем количество выздоровлений

Понедельник, 7 сентября 2020, 00:33

6 сентября в Черновицкой области зафиксировали 163 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели этого дня 41 пациент.

Источник: председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Facebook

Прямая речь: "Буковина последнее время стабильно попадает в перечень регионов, где регистрируют больше подтвержденных случаев в сутки. Также она в списке областей, которые не готовы к ослаблению карантина.

Ситуация изменится к лучшему, обязательно. Но одной веры в это недостаточно. Нужно, чтобы каждый сделал свой вклад в будущее эпидемиологическое благополучие. Он чрезвычайно прост - маски, антисептики, социальная дистанция".

Прямая речь: "С начала эпидемии коронавируса в Черновицкой области 8% от всех больных составляют дети. Процент небольшой, однако за последние две недели количество больных на COVID-19 детей выросло втрое".

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Темы: коронавирус


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