В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета

6 сентября в Минске задержали члена КС Андрея Егорова

Источник: Координационный совет

Дословно: "Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна"

Что предшествовало: Также 6 сентября член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста и она уехала в Польшу.

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Напомним: