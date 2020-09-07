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В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета

Понедельник, 7 сентября 2020, 05:38
В Беларуси задержали еще одного члена Координационного совета

6 сентября в Минске задержали члена КС Андрея Егорова

Источник: Координационный совет

Дословно: "Сегодня около 14:00 в районе ул. Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор не известна" 

 

Что предшествовало: Также 6 сентября член президиума Координационного совета оппозиции в Беларуси Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну под угрозой длительного ареста и она уехала в Польшу.

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьвиборы
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