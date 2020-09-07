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В Украине за воскресенье – 2174 больных COVID, лидеры – Киев и Львовщина

Понедельник, 7 сентября 2020, 08:56
В Украине за воскресенье – 2174 больных COVID, лидеры – Киев и Львовщина

В воскресенье, 6 сентября, в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 2174 лицам, 31 больной умер, 379 пациентов выздоровели от коронавирусной болезни.

Источник: данные СНБО и МЗ

Детали: Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в Киеве (244) и Львовской области (186), Тернопольской (165), Черновицкой (163) и Ивано-Франковской (161) областях, в Одесской (145) и Харьковской (139) областях. Меньше в Ровенской (102), Хмельницкой (95), Житомирской (88) и Киевской (86) областях.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что в областных центрах областей с наибольшим приростом больных показатели такие: Львов – 99 новых случаев,, Тернополь – 42, Черновцы – 82, Ивано-Франковск – 53 случая.

По летальным случаям – антилидеры за последние сутки Львовская и Черновицкая области (по 5 случаев), Харьковская область (4), Ивано-Франковская и Днепропетровская области (по 3). В столице Киев, а также Винницкой, Житомирской и Николаевской областях умерли по 2 больных с коронавирусом.

В воскресенье были госпитализированы 269 больных.

 

За последние сутки было совершено 19 006 тестирований, из них 15 224 методом ПЦР и 3 782 методом ИФА.

Из тех, кто 6 сентября уже получил положительный результат теста на коронавирус, – 145 детей и 77 медработников (за все время пандемии – 8 941 детей и 12 069 медработников).

Всего за время пандемии в Украине 138 068 человек заболели коронавирусной болезнью COVID-19, из них 2877 человек стали ее жертвами, 62 606 уже выздоровели. Сейчас болеют 72 585 жителей Украины.

Напомним: С 7 сентября в Украине адаптивный карантин на местах действует по-новому в соответствии с зонами эпидемической опасности распространения COVID-19, определенными комиссией ТЭБ и ЧС 3 сентября.

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияКиевЛьвовщина
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