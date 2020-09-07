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Степанов заявил, что Кабмин утром дал старт доплатам медиков

Понедельник, 7 сентября 2020, 09:39
Степанов заявил, что Кабмин утром дал старт доплатам медиков

Кабинет министров в понедельник утром провел внеочередное заседание, на котором принял постановление, которое позволит наконец-то медикам получить обещанные доплаты.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 7 сентября

Детали: Глава Минздрава сообщил, что перед брифингом состоялось внеочередное заседание Кабинета министров.

В частности, было принято постановление, которое регулирует механизм доплаты врачам на общую сумму 5,95 млрд.

По словам Степанова, сразу после публикации больницы смогут заключить соглашения и до конца сентября получать доплату.

Также было принято постановление об утверждении перечня специализированных организаций, через которые закупаются некоторые лекарственные средства.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кабинет министровМинздравмедициназарплаты
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