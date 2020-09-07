За сутки в Беларуси задержали больше 600 человек

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram

Дословно МВД: "Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека".

Детали: В МВД заявили, что всего 6 сентября зафиксировали 42 протестные акции в различных населенных пунктах республики.

Сообщается, что общее количество участников составило около 31 тысячи человек.

Представитель МВД пишет, что в Минске люди наносили различные надписи на спецтранспорт и провоцировали конфликты с милицией, а в Гродно "радикально настроенные активисты выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин".

Дословно Чемоданова: "На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".

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