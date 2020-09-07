За сутки в Беларуси задержали больше 600 человек
В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.
Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram
Дословно МВД: "Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека.
До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека".
Детали: В МВД заявили, что всего 6 сентября зафиксировали 42 протестные акции в различных населенных пунктах республики.
Сообщается, что общее количество участников составило около 31 тысячи человек.
Представитель МВД пишет, что в Минске люди наносили различные надписи на спецтранспорт и провоцировали конфликты с милицией, а в Гродно "радикально настроенные активисты выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин".
Дословно Чемоданова: "На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".
Знать больше: "От признания до санкций: как поделился мир по отношению к "победе" Лукашенко"
Жыве Беларусь: первая в мире Telegram-революция
"Лукашенко спалил все мосты на Запад. Даже поджег мост к России – и сейчас его срочно ремонтирует"
Напомним:
- 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
- Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
- Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
- Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.