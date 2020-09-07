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За сутки в Беларуси задержали больше 600 человек

Понедельник, 7 сентября 2020, 11:01
фото: TYT.BY

В воскресенье, 6 сентября, в Беларуси задержали 633 человек, которые участвовали в мирных акциях по всей стране.

Источник: пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова в Telegram

Дословно МВД: "Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в республике задержаны 633 человека.

До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 363 человека".

Детали: В МВД заявили, что всего 6 сентября зафиксировали 42 протестные акции в различных населенных пунктах республики.

Сообщается, что общее количество участников составило около 31 тысячи человек.

Представитель МВД пишет, что в Минске люди наносили различные надписи на спецтранспорт и провоцировали конфликты с милицией, а в Гродно "радикально настроенные активисты выходили на проезжую часть и препятствовали движению автомашин".

Дословно Чемоданова: "На неоднократные законные требования прекратить противоправные действия отдельные участники отвечали не только выкрикиванием лозунгов: в сторону сотрудников летели пластиковые бутылки, палки и камни".

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людях. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: БеларусьмитингиЛукашенко


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