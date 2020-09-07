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В оккупированном Крыму начался самый жесткий этап ограничений подачи воды

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:39

С 7 сентября в оккупированном Симферополе, Бахчисарайском и Симферопольском районах из-за засухи и обмеления водохранилищ начинается третий, самый жесткий, этап ограничений подачи воды.

Источник: "Крым.Реалии" со ссылкой на информацию оккупационной власти Крыма

Дословно: "Питьевую воду жителям будут подавать строго по часам – утром и вечером. В Симферополе часть города будет получать воду по три часа утром и вечером: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 21:00".

Детали: По информации оккупантов Симферополя, на третьем этапе потребление воды снизится до 100 тыс. кубометров в сутки вместо 160 тыс. кубов.

Отмечается, что с 24 августа в Симферополе и еще 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов стартовал первый этап ограничения подачи воды.

Со 2 сентября ввели второй этап ограничений – установили почасовой график подачи воды.

Оккупационные власти Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова.

Президент России Владимир Путин во время визита в Крым 27 августа сказал, что вопрос водоснабжения полуострова "еще надо дорешать".

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Предыстория:

  • Украинские власти неоднократно заявляли, что водоснабжение аннексированного Крыма будет возобновлено только после деоккупации полуострова.
  • Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После аннексии Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.
  • Запасы воды в Крыму пополняют из водохранилищ естественного стока и подземных источников. Крымчан призывают экономить воду.
  • По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы на полуострове.

Темы: КрымводаоккупацияРосcия


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