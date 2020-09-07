Грузинская оппозиция назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

Об этом на брифинге заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия-онлайн".

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - сказал Вашадзе.

В понедельник вечером ожидается, что Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

Следует отметить, что Саакашвили уже заявлял о планах вернуться в Грузию после смены власти, однако этот вариант представляется маловероятным.

Даже в случае победы своих соратников Саакашвили будет непросто вернуться. Для начала должны быть отменены судебные приговоры, по которым экс-президента осудили на 3 года и на 6 лет (за превышение служебных полномочий), и закрыто дело о хищении государственных средств, по которому приговора пока нет.

А еще ему необходимо вернуть грузинское гражданство, которого его лишили из-за того, что он стал гражданином Украины (двойное гражданство в Грузии запрещено). Последнее может сделать только действующий президент Грузии, не скрывающая своей антипатии к Саакашвили.

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