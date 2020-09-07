Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Грузинская оппозиция назвала Саакашвили кандидатом в премьер-министры

Понедельник, 7 сентября 2020, 13:58

Грузинское оппозиционное объединение "Сила в единстве" назвало бывшего президента Михеила Саакашвили кандидатом в премьер-министры.

Об этом на брифинге заявил лидер партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия-онлайн".

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому "Единое национальное движение" и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", - сказал Вашадзе.

В понедельник вечером ожидается, что Саакашвили сделает специальное заявление в связи со своими планами по возвращению в Грузию.

Следует отметить, что Саакашвили уже заявлял о планах вернуться в Грузию после смены власти, однако этот вариант представляется маловероятным.

Даже в случае победы своих соратников Саакашвили будет непросто вернуться. Для начала должны быть отменены судебные приговоры, по которым экс-президента осудили на 3 года и на 6 лет (за превышение служебных полномочий), и закрыто дело о хищении государственных средств, по которому приговора пока нет.

А еще ему необходимо вернуть грузинское гражданство, которого его лишили из-за того, что он стал гражданином Украины (двойное гражданство в Грузии запрещено). Последнее может сделать только действующий президент Грузии, не скрывающая своей антипатии к Саакашвили.

Подробнее читайте в статье: Избавиться от Саакашвили: чем важны для Украины выборы в Грузии

Темы: СаакашвилиГрузияпремьероппозиция


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Саакашвили
Саакашвили прокомментировал свое фото с Богданом
Саакашвили представил своего партнера: парень из одного из тысяч сел Казахстана
Саакашвили в Грузии уже хотят выдвинуть на премьера
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...