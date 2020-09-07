Годовщина "большого обмена": РФ продолжает хватать и мучить в СИЗО новых заключенных

Через год после освобождения 24 украинских военных моряков и 11 узников Кремля, количество политзаключенных в российских тюрьмах растет, сфабрикованное "дело" против украинских моряков в РФ не закрыто.

Источник: адвокат Николай Полозов в Facebook

Детали: 7 сентября исполнилась годовщина радостному событию - домой в Украину вернулись 24 военных моряка и 11 политических заключённых.

К сожалению, за прошедший год число украинских политзаключённых увеличилось. По словам адвоката, после "большого обмена" в сентябре 2019 года в российских тюрьмах на материке и в оккупированном Крыму удерживалось 113 человек. Сегодня 135. Сотня из них это крымские татары.

Даже по российским меркам массовые обыски и задержания в Крыму являются из ряда вон выходящим явлением, отмечает Полозов.

По его словам, каждый из украинских политзаключённых верит и надеется на то, что он попадёт в список на обмен и это даст ему шанс обрести свободу, так как никто из них не верит в российскую систему правосудия и все понимают, что единственный способ вернуться к своим близким это политические договоренности об освобождении украинских политзаключённых.



Прямая речь: "Отдельный вопрос это "юридическая очистка". Например, после освобождения Эдема Бекирова, российские правоохранители и суд обьявили его в розыск, сделав вид, что им ничего не известно об его освобождении в рамках обмена.

Дело украинских моряков тоже не закрыто. Оно лишь приостановлено и они также находятся по дамокловым мечом активности и интересов Следственного правления ФСБ России.



Совершенно очевидно, что динамика захватов новых заложников и фабрикация подобного рода дел неутешительная. Людей будут продолжать хватать, мучать в СИЗО и колониях, особенно в оккупированном Крыму.



Без внятной стратегии защиты прав своих граждан от агрессии российских силовых структур эти захваты будут постоянно повторяться в замкнутом цикле. Освободить украинских политзаключённых можно будет только разорвав этот порочный круг".

Знать больше: Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля