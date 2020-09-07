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Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

Понедельник, 7 сентября 2020, 17:21
Киберспорт официально признали видом спорта в Украине

На заседании Комиссии по признанию вида спорта в Украине приняли решение о привлечении киберспорта как официальный вид спорта.

Источник: заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков в Facebook

Прямая речь Борнякова: "Для нашей страны это исторический момент, ведь киберспорт - это уже давно не просто "стрелялки", а фундаментальный элемент современной цифровой культуры. Им восхищаются около 600 млн человек, среди которых и миллионы украинцев.

К тому же в Украине высокая культура киберспорта и сильные игроки. Наши команды регулярно побеждают на различных турнирах по всему миру. Эта индустрия уже давно превратилась в настоящий бизнес, который приносит много пользы и возможностей как локального, так и мирового масштаба".

Детали: Он надеется, что киберспорт в Украине стал не только официальным видом спорта, но и частью экономики страны: "Ведь проведение соревнований, развитие инфраструктуры и разработка игр может значительно пополнять бюджет страны и открывать новые возможности и перспективы".

Справка: Киберспорт - это соревнования по видеоиграм. Они могут быть как на персональном компьютере, так и на телефонах или игровых консолях.

Украинские команды и игроки имеют хорошие достижения в мировом киберспорте.

Например, организация Natus Vincere благодаря своим киберспортивным достижениям попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Что было раньше: Основатель этой организации с партнерами купили столичный отель "Днепр" - его планируют превратить в киберспортивную арену.

Украинская правда

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Темы: УкраинаКабинет министровФедоровспорт
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