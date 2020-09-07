Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп говорит, что поддерживает отказ от "Северного потока 2" из-за отравления Навального

Понедельник, 7 сентября 2020, 22:42
Трамп говорит, что поддерживает отказ от Северного потока 2 из-за отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Трамп во время пресс-конференции, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: "Конечно, да" - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным.

Он также напомнил, что и в истории с Навальным выступал против этого проекта.

Некоторые сенаторы тоже считают, что наиболее эффективным ответом на отравление Навального будет прекращение строительства российского газопровода "Северный поток 2".

Сенатор Рон Джонсон из Висконсина написал об этом в своем Twitter.

Прямая речь Джонсона: "Я ценю лечение и диагностику Германии по яду, использованному против Навального. Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должны вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. Я бы предложил, что ответная реакция на это покушение включала бы отмену строительства газопровода "Северный поток-2". Мы должны привлечь Россию к ответственности ".

Напомним: 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

7 сентября политика вывели из комы.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАТрампНавальныйРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
США
Администрация Байдена не причастна к тайным переговорам с россиянами – Госдеп
Еще один пример жестокости Кремля – Блинкен о российской атаке на Львов
В Пентагоне прокомментировали возможность предоставления Украине кассетных боеприпасов
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: