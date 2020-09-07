Трамп говорит, что поддерживает отказ от "Северного потока 2" из-за отравления Навального

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Трамп во время пресс-конференции, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: "Конечно, да" - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным.

Он также напомнил, что и в истории с Навальным выступал против этого проекта.

LIVE: President @realDonaldTrump holds a news conference https://t.co/FHxzG2rxZX — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2020

Некоторые сенаторы тоже считают, что наиболее эффективным ответом на отравление Навального будет прекращение строительства российского газопровода "Северный поток 2".

Сенатор Рон Джонсон из Висконсина написал об этом в своем Twitter.

Прямая речь Джонсона: "Я ценю лечение и диагностику Германии по яду, использованному против Навального. Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должны вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. Я бы предложил, что ответная реакция на это покушение включала бы отмену строительства газопровода "Северный поток-2". Мы должны привлечь Россию к ответственности ".

Напомним: 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

7 сентября политика вывели из комы.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

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