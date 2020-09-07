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Трамп говорит, что поддерживает отказ от "Северного потока 2" из-за отравления Навального

Понедельник, 7 сентября 2020, 22:42

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает идею отказа от "Северного потока 2" после инцидента с предполагаемым отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Трамп во время пресс-конференции, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: "Конечно, да" - сказал президент США, отвечая на вопрос журналиста о том, согласен ли он с идеей отказа от этого проекта в ответ на то, что случилось с Навальным.

Он также напомнил, что и в истории с Навальным выступал против этого проекта.

Некоторые сенаторы тоже считают, что наиболее эффективным ответом на отравление Навального будет прекращение строительства российского газопровода "Северный поток 2".

Сенатор Рон Джонсон из Висконсина написал об этом в своем Twitter.

Прямая речь Джонсона: "Я ценю лечение и диагностику Германии по яду, использованному против Навального. Эта возмутительная попытка убийства и нарушения международного запрета на использование химического оружия не должны вознаграждаться расширением преступного влияния Путина в Европе. Я бы предложил, что ответная реакция на это покушение включала бы отмену строительства газопровода "Северный поток-2". Мы должны привлечь Россию к ответственности ".

Напомним: 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

7 сентября политика вывели из комы.

Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

Темы: СШАТрампНавальныйРосcия


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