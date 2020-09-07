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Колесникову не могут найти 12 часов: родственники подали заявление в милицию

Понедельник, 7 сентября 2020, 23:58

Родственники члена Координационного совета Марии Колесниковой подали заявление о ее исчезновении в милицию.

Источник: tut.by со ссылкой на штаб

Дословно: "Родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут".

Предыстория: В Беларуси утром 7 сентября неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову — её посадили в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.

В МВД Беларуси заявили, что "не владеют информацией" об их возможном задержании.

Темы: БеларусьЛукашенко


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