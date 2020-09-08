В Офисе генпрокурора анонсировали аттестацию прокуроров в конце сентября

В Офисе генпрокурора анонсировали начало аттестации местных прокуроров в конце сентября.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: Вопрос реформирования прокуратуры обсудили во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с международными партнерами.

Отмечается, что в настоящее время идет формирование новых областных прокуратур. Следующим этапом обновления станет аттестация местных прокуроров.

Руководительница ОГПУ также напомнила о разработке Стратегии развития прокуратуры и работу над Концепцией развития органов правопорядка.

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