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В Офисе генпрокурора анонсировали аттестацию прокуроров в конце сентября

Вторник, 8 сентября 2020, 02:48

В Офисе генпрокурора анонсировали начало аттестации местных прокуроров в конце сентября.

Источник: сообщение ОГПУ

Детали: Вопрос реформирования прокуратуры обсудили во время встречи генпрокурора Ирины Венедиктовой с международными партнерами.

Отмечается, что в настоящее время идет формирование новых областных прокуратур. Следующим этапом обновления станет аттестация местных прокуроров.

Руководительница ОГПУ также напомнила о разработке Стратегии развития прокуратуры и работу над Концепцией развития органов правопорядка.

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Украинская правда
Темы: прокуратураОфис генпрокурора


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