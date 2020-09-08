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Более 80 шахтеров в Кривом Роге остались под землей в знак протеста

Вторник, 8 сентября 2020, 06:49
Более 80 шахтеров в Кривом Роге остались под землей в знак протеста

Горняки шахты "Батькивщина" (Криворожского железорудного комбината) остались под землей, выдвинув ряд требований, включая повышение зарплат.

Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в facebook

Прямая речь: "84 горняки шахты "Батькивщина" (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, проявляя солидарные действия с протестующими шахты "Октябрьская"".

Детали: Шахтеры требуют повышения зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа, прекращения нарушений при аттестации.

Таким образом горняки поддержали требования своих коллег из шахты "Октябрьской".

Украинская правда

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Темы: шахтыДнепропетровская область
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