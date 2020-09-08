Более 80 шахтеров в Кривом Роге остались под землей в знак протеста
Вторник, 8 сентября 2020, 06:49
Горняки шахты "Батькивщина" (Криворожского железорудного комбината) остались под землей, выдвинув ряд требований, включая повышение зарплат.
Источник: председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в facebook
Прямая речь: "84 горняки шахты "Батькивщина" (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, проявляя солидарные действия с протестующими шахты "Октябрьская"".
Детали: Шахтеры требуют повышения зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа, прекращения нарушений при аттестации.
Таким образом горняки поддержали требования своих коллег из шахты "Октябрьской".
Украинская правда