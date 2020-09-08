Антирекорд летальных случаев от COVID в понедельник умерли 57 украинцев

За сутки 7 сентября 2411 жителям Украины подтвердили диагноз "коронавирусная болезнь", умерли 57 больных – и это самое большое количество летальных случаев за сутки за время наблюдений, выздоровели 940 человек.

Источник: данные СНБО и МОЗ

Детали: В Киеве за сутки – 235 новых случаев коронавируса и 4 летальных. Кроме того, в Киевской области – еще 92 случая и 1 летальный.

В Харьковской области – 230 новых случаев (из них в Харькове – 180), при этом 6 летальных.

В Одесской области – 196 новых случаев (в Одессе – 96), но 11 летальных случаев.

Во Львовской области – 192 новых больных, 5 человек умерли.

В Тернопольской области – 190 новых случаев, 2 летальных.

В Ивано-Франковской области – 160 новых случаев болезни, 2 летальных.

В Черновицкой области – 159 новых больных, 1 человек умер.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге сообщил, что в понедельник были госпитализированы 434 человека.

Прямая речь Степанова: "Мы приближаемся к 8 тысячам людей, которые находятся на госпитализации. По сравнению с июлем это количество возросло более чем в два раза. На середину июля это количество было 3,5 тысячи".

Другие подробности: За последние сутки в Украине было сделано 42 233 тестирования, из них 22 860 методом ПЦР и 19 373 методом ИФА.

Из тех, кто 7 сентября получил уже положительный результат теста, 135 – дети, 102 – медработники. За все время пандемии болезнь обнаружили у 9 076 детей и 12 171 медработника.

Всего за время пандемии в Украине было зарегистрировано 140 479 случаев заболевания COVID-19, из них 2934 стали летальными, а 63 546 пациентов преодолели болезнь.

Сейчас, по официальным данным, имеют коронавирус 73 999 жителей страны.