Испания первой в Европе пересекла отметку в полмиллиона заражений

Испания стала первой страной Европы, где зарегистрировали более полумиллиона подтвержденных заражений коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais, об этом свидетельствуют последние данные от органов здравоохранения.

На сегодня количество подтвержденных заражений достигло 525 549, после того, как министерство здравоохранения обнародовало совокупные показатели развития эпидемии с пятницы по понедельник, 7 сентября.

По официальным данным, за этот период в стране зарегистрировали 26 560 новых больных и 98 смертей.

В течение последней недели в Испании ежедневно регистрировали от около трех до более 4 тысяч новых заражений. Эти показатели несколько меньше, чем за период с 18 по 28 августа. Тогда ежедневно регистрировали более 7000 заражений, а однажды показатель превысил 9000.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла объявил, что Испания собирается закупить 3 миллиона доз вакцины, которая разрабатывается при Университете Оксфорда (вероятно, речь идет о AstraZeneca, поставки от которой уже законтрактовала Еврокомиссия. - ЕП), если она успешно пройдет последний этап клинических испытаний.