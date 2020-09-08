Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В столице COVID-19 подхватили еще 235 киевлян

Вторник, 8 сентября 2020, 10:47
В столице COVID-19 подхватили еще 235 киевлян

В Киеве за минувшие сутки, 7 сентября, зафиксировали 235 случаев заболевания COVID-19, 4 человека умерли.

Источник: Telegram-канал городского головы Виталия Кличко

Дословно: "За прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.

Заболели (7 сентября) 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет; 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет; 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17".

Детали: В частности, 7 сентября заболели и 8 медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37. В Шевченковском - 35. Но в Днепровском районе - 30 случаев.

Кличко сообщил, что сейчас в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019КиевВиталий Кличко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: