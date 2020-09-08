В столице COVID-19 подхватили еще 235 киевлян

В Киеве за минувшие сутки, 7 сентября, зафиксировали 235 случаев заболевания COVID-19, 4 человека умерли.

Источник: Telegram-канал городского головы Виталия Кличко

Дословно: "За прошедшие сутки коронавирус обнаружили в 235 киевлян. 4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян.

Заболели (7 сентября) 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет; 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет; 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17".

Детали: В частности, 7 сентября заболели и 8 медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37. В Шевченковском - 35. Но в Днепровском районе - 30 случаев.

Кличко сообщил, что сейчас в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.