Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси – СМИ

Вторник, 8 сентября 2020, 11:05

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы не допустить принудительного выезда из страны. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.

Коллега оппозиционеров Максим Знак, также член Координационного совета, утверждает, что все трое не собирались выезжать из Беларуси, сообщает TUT.BY.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам предложат тот же выбор, что и Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, она ни при каких обстоятельствах не уедет из страны, разве что под принуждением. По крайней мере, позавчера вечером она была в этом убеждена", - комментирует Максим Знак.

7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" о их возможном задержании.

ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.

Темы: БеларусьмитингиУкраинаЛукашенкограница


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Беларусь
В Беларусь прибудут российские и сербские военные – для участия в учениях
Двух членов Координационного совета выдворили из Беларуси – Геращенко
В Беларуси подтвердили задержание Колесниковой
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!