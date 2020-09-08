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Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси – СМИ

Вторник, 8 сентября 2020, 11:05
Колесникова порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси – СМИ

Соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова на границе порвала свой паспорт, чтобы не допустить принудительного выезда из страны. 

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на свои источники.

"При попытке фактической депортации она порвала паспорт, поэтому не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины", - сообщил собеседник агентства.

Напомним, утром 8 сентября представитель Государственного пограничного комитета Беларуси сообщил, что член президиума Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова и два члена совета Иван Кравцов и Антон Родненков пытались выехать в сторону Украины и прибыли на границу в 5 часов утра в одной машине.

Сначала заявляли, что границу на выезд пересекли все трое. После 9 часов тот же представитель Государственного пограничного комитета подтвердил, что Родненков и Кравцов покинули территорию Беларуси, но Колесникову задержали.

Госпогранслужба Украины подтвердила, что Родненков и Кравцов прибыли на украинский пункт пропуска, но Марии Колесниковой с ними нет.

Коллега оппозиционеров Максим Знак, также член Координационного совета, утверждает, что все трое не собирались выезжать из Беларуси, сообщает TUT.BY.

"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам предложат тот же выбор, что и Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, она ни при каких обстоятельствах не уедет из страны, разве что под принуждением. По крайней мере, позавчера вечером она была в этом убеждена", - комментирует Максим Знак.

7 сентября утром белорусские СМИ сообщили, что Марию Колесникову похитили в центре Минска, посадив в микроавтобус с надписью "Связь", который уехал в неизвестном направлении. Также перестали выходить на связь Антон Родненков и Иван Кравцов.

В МВД Беларуси заявили, что "не располагают информацией" о их возможном задержании.

ЕС назвал неприемлемыми политические аресты в Беларуси.

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Темы: БеларусьмитингиУкраинаЛукашенкограница
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