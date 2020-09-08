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В МВД рассказали, сколько "писем счастья" получили водители за 3 месяца

Вторник, 8 сентября 2020, 11:27
В МВД рассказали, сколько писем счастья получили водители за 3 месяца

В Министерстве внутренних дел отмечают высокий процент оплаты штрафов водителями, которые нарушают правила дорожного движения, что фиксирует автоматическая система.

Источник: первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции в МВД 8 сентября по результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД

Прямая речь: "За время работы системы автоматической фиксации с 1 июня 2020 года нами было вынесено 833 949 постановлений по результатам нарушений ПДД за превышение скорости. По факту составления этих постановлений 645 526 уже оплачены".

Детали: По словам Билошицкого, 77% водителей, нарушающих правила, платят штрафы, и можно говорить о том, что это высокий уровень ответственности водителей.

 

Он напомнил о льготном периоде: если оплатить штраф за 10 банковских дней с момента вынесения, - оплачивается половина.

В то же время более 25 000 материалов передано в исполнительную службу для принудительного взыскания в судебном порядке.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что в местах, где установлены первые 50 камер автофото- и видеофиксации нарушений ПДД, количество ДТП снизилось в 3 раза.

Валентина Романенко, УП

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Темы: МВДдороги
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