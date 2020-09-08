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Актеру Ефремову дали 8 лет колонии за совершение смертельного ДТП

Вторник, 8 сентября 2020, 13:00
Актеру Ефремову дали 8 лет колонии за совершение смертельного ДТП

Российского актера Михаила Ефремова признали виновным в совершении смертельного ДТП в центре Москвы и приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь судьи: "Взять Ефремова под стражу в зале суда. Назначить наказание в виде восьми лет колонии общего режима...

Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека".

Детали: Суд посчитал, что исправление Ефремова невозможно без изоляции от общества. Он также лишил актера водительских прав сроком на три года и взыскал с него 800 тыс. рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП в Москве.

Отмечается, Ефремов встретил назначение наказания без эмоций. Он протянул руки конвою, который надел на них наручники.

Судья Елена Абрамова в приговоре отметила, что Ефремов нарушил значительный перечень правил дорожного движения, в результате чего потерял управление автомобилем, выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Сообщается, что к дому Ефремова приезжал помощник адвоката актера, который поднялся в квартиру артиста и спустился с вещами. Сам Ефремов приехал на приговор без вещей.

Обвинение просило суд приговорить актера к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы, в крайнем случае - отправить его в колонию-поселение.

Сам Ефремов в своем последнем слове признал вину, раскаялся и сравнил запрошенный прокурором срок со смертным приговором.

Актера в РФ обвинили в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияДТПсуд
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