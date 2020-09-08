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Для выявления нарушителей на дорогах полиция введет "фантомные патрули"

Вторник, 8 сентября 2020, 13:23

Полицейские автомобили хотят оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин.

Источник: первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на пресс-конференции по результатам первых 100 дней работы автоматической системы фото и видеофиксации нарушений ПДД, цитирует пресс-служба МВД

Прямая речь: "В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или по встречной.

Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупаются 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов".

Детали: Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовые программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

Все будет финансироваться из государственных программ. Хомяков заверил, что все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей

Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности и о них знают все водители. Вторая часть - это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam.

Украинская правда
Темы: автоМВД


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