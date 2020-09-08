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Пирамида B2B Jewelry: двух организаторов отправили под круглосуточный домашний арест

Вторник, 8 сентября 2020, 15:16

Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении, двух из них суд отправил под домашний арест.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Дословно: "Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года".

Детали: В СБУ напоминают, что 27 августа 2020 года в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

В то же время магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Предыстория:

  • Служба безопасности Украины заблокировала деятельность финансовой пирамиды B2B jewelry, вкладчиками которой стали более 600 тысяч граждан, а объем присвоенных средств составляет около 250 миллионов долларов.
  • По сообщениям правоохранителей, за период функционирования пирамиды, с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый, драгоценности, другое движимое и недвижимое имущество.
  • 27 августа в рамках уголовного производства правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе.
  • Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Украинская правда

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Темы: СБУ
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