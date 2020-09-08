Пирамида B2B Jewelry: двух организаторов отправили под круглосуточный домашний арест

Трем организаторам финансовой пирамиды B2B Jewelry сообщили о подозрении, двух из них суд отправил под домашний арест.

Источник: пресс-центр Службы безопасности Украины

Дословно: "Сейчас организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года".

Детали: В СБУ напоминают, что 27 августа 2020 года в рамках начатого уголовного производства правоохранители провели 48 обысков у фигурантов дела. Судом наложены аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

В то же время магазины сети продолжают работать, чтобы инвесторы имели возможность обменять уже приобретенные сертификаты на деньги или продукцию.

Продолжаются следственные действия.

Операция проводилась Главным управлением по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБ Украины совместно с ГСУ Нацполиции под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

Предыстория: