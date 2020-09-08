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Шмыгаль отправил заместителя министра в Кривой Рог, где бастуют шахтеры

Вторник, 8 сентября 2020, 16:17

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил председателю Днепропетровской ОГА разобраться с забастовкой работников на шахте "Криворожского железорудного комбината", которые остались под землей из-за проблем с зарплатой.

Источник: пресс-служба КМУ

Прямая речь Шмыгаля: "Поскольку шахты находятся в частной собственности, то государство готово помочь в медиации для разрешения напряженности на этом предприятии.

Дал поручение председателю Днепропетровской ОГА Александру Бондаренко инициировать трехсторонный совет и начать социальный диалог с участием профсоюза, работодателей и руководства области.

Мы видим, что результатом такого диалога будет меморандум, который должен способствовать улучшению социального обеспечения горняков и продолжению эффективной работы предприятия".

Детали: Шмыгаль отправил в Кривой Рог первого заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлию Свириденко.

По информации профсоюза комбината, горняки, которые сейчас остаются под землей, обеспечены едой и водой.

8 сентября 84 горняка шахты "Батькивщина" (Криворожский железорудный комбинат) остались под землей в знак протеста, проявляя солидарные действия с протестующими шахты "Жовтнева".

Справка: Публичное акционерное общество "Криворожский железорудный комбинат" - крупнейшее частное предприятие Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты "Батькивщина", "Жовтнева", "Гвардейская", "Терновская" - основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.

Украинская правда
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