Страны G7 призвали Россию срочно прояснить, кто ответственен за отравление оппозиционного политика Алексея Навального и привести виновных к ответственности.

Источник: заявление глав МИД стран G7

Дословно: "Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию срочно и в полной мере прояснить, кто ответственен за это вызывающее нападение с отравлением, и, имея ввиду обязательства России в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, привести виновных к ответственности.

Германия проинформировала партнеров по G7 о том факте, что клинические и токсикологические выводы медицинских экспертов Германии и специализированной лаборатории вооруженных сил Германии говорят о том, что господин Навальный является жертвой химической атаки с применением химического нервно-паралитического вещества из группы "Новичок", субстанции, разработанной Россией.

Нападение на Навального – серьезный удар по демократии и политическому разнообразию в России. Он представляет собой серьезную угрозу для тех мужчин и женщин, которые занимаются защитой политических и гражданских свобод, которые Россия обязалась гарантировать.

Мы призываем Россию выполнить свои обязательства по Международному пакту о гражданских и политических правах и гарантировать эти права, включая право на свободу выражения мнений, своим гражданам.

Мы продолжим внимательно следить за тем, как Россия отреагирует на международные призывы дать объяснение чудовищному отравлению господина Навального".

Напомним:

2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком" . Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.

. Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера. 7 сентября политика вывели из комы.

Меркель заявила, что не сомневается в том , что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.

, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России. Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

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