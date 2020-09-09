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AstraZeneca приостанавливает испытания вакцины от коронавируса: заболел волонтер

Среда, 9 сентября 2020, 10:15

Фармацевтическая компания AstraZeneca приостанавливает все клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разрабатывают при Университете Оксфорда, в связи с болезнью одного из волонтеров, что может быть побочной реакцией на вакцину.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

Компания заявила, что подробно выяснит причины заболевания волонтера и постарается, чтобы это не повлекло значительной задержки в дальнейших исследованиях.

"Это обычный порядок действий, предусмотренный для случаев, когда во время испытания у волонтеров возникает необъяснимая болезнь – чтобы обеспечить честность испытаний. Во время масштабных испытаний, болезни могут возникать и случайно, но такие случаи требуют детальной проверки", - отметил представитель AstraZeneca.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19. Вакцина находится на второй-третьей стадии исследований.

30 млн доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия – 300 млн доз.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусCovid-2019медицинанаука
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