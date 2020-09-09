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В Киеве взорвалась автоцистерна для транспортировки газа, есть погибший

Среда, 9 сентября 2020, 11:49
В Киеве взорвалась автоцистерна для транспортировки газа, есть погибший

В столице во время сварочных работ взорвалась автоцистерна для транспортировки газа, в результате происшествия погиб человек, еще 1 человека госпитализировали в больницу.

Источник: пресс-служба полиции Киева

Дословно: "В 9:32 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о взрыве автоцистерны на одном из предприятий, который находится на улице Вискозной.

Предварительно установлено, что в результате проведения сварочных работ произошел взрыв автоцистерны. В результате на месте происшествия погиб 52-летний мужчина, житель Херсонской области, а 33 - летнего мужчину доставили в больничное учреждение с телесными повреждениями".

Детали: На месте происшествия полицейские проводят первоочередные следственные действия и устанавливают обстоятельства происшествия.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой этому событию будет дана правовая квалификация.

Украинская правда

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Темы: Киеввзрывгаз
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