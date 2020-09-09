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В Киеве за сутки коронавирусом заболели более 300 человек

Среда, 9 сентября 2020, 12:10

У 310 жителей Киева обнаружили прошедшие сутки заболевания коронавирусом, четверо заболевших скончались.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции

Прямая речь: "Количество больных коронавирусом в Киеве растет. За минувшие сутки обнаружили еще 310 больных. Четыре человека умерли. Всего коронавирус унес жизни 250-ти киевлян. А подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 15 821".

 

Детали: Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 53, в Подольском - 42, Деснянском - 40 случаев.

Среди заболевших за прошедшие сутки: 167 женщин в возрасте от 18 до 83 лет и восемь девочек от двух до 17 лет. А также 122 человека в возрасте от 18 до 78 лет и 13 мальчиков от одного до 17 лет. Заболели также 13 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 43 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 84 человека. Всего коронавирус преодолели 4910 жителей Киева.

По словам Кличко, не уменьшается количество больных, нуждающихся в госпитализации.

Сейчас в стационарах столичных медучреждений лечатся 913 больных коронавирусом. Из них 23 ребенка. 158 пациентов - в тяжелом состоянии. 216 получают кислородную поддержку. 18 - под аппаратами ИВЛ. Еще 84 пациента находятся в больницах с подозрением на коронавирус.

Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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