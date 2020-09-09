Беларусь: еще одного оппозиционера задержали, у нескольких обыски, Алексиевич "постучали в дверь"

В Минске почти одновременно происходят обыски в помещениях нескольких членов Координационного совета, подтвердили задержание Максима Знака, к Светлане Алексиевич звонили в дверь неизвестные лица.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на представителей Координационного совета белорусской оппозиции.

Подтвердилось задержания Максима Знака, который утром успел написать о "масках" и перестал выходить на связь. Против него, по предварительной информации, возбудили уголовное дело за "призывы к действиям, направленным на нанесение ущерба национальной безопасности", официально это еще не подтверждено. В его доме проводят обыск.

Также задержали Илью Салея, адвоката арестованного кандидата в президенты Виктора Бабарико, в квартире проходит обыск.

Обыск идет и в доме Марии Колесниковой, которая вчера порвала на границе свой паспорт, чтобы остаться в Беларуси. Корреспонденты "Еврорадио" сообщают, что лестница заблокированы силовиками в балаклавах, внутрь никого не пропускают.

Среди семи членов президиума Координационного совета на свободе осталась только нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич. Во время звонка журналиста "Радио Свободы" она сказала, что к ней названивают в дверь неизвестные лица.

"Мне звонят в домофон, слышите? Стоят два автобуса. Дайте пойду соберусь", - сказала она.

Несколько позже на сайте белорусского ПЕН-центра появилось ее заявление, в котором писательница отмечает, что сейчас забирают "лучших из нас", но их места займут сотни других.

"Восстал не Координационный совет. Восстала страна... Мы не готовили переворот. Мы хотели не допустить раскола в нашей стране. Мы хотели, чтобы в обществе начался диалог. Лукашенко говорит, что не будет говорить с улицей, а улица - это сотни тысяч людей, которые еженедельно и ежедневно выходят туда. Это не улица, это народ", - отмечает Светлана Алексиевич.

На последние новости уже отреагировала официальная Литва.

"Грубые нарушения прав человека в Беларуси, к сожалению, продолжаются. Светлана Алексиевич, лауреат Нобелевской премии, под угрозой ареста. Другие члены президиума Координационного совета или задержаны, или высланы. Международное сообщество не может молчать", - заявил президент Гитанас Науседа.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что неизвестные, которые стучатся в двери Алексиевич, "лучше бы постучались к своей совести, если еще не поздно".