Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лукашенко о Конституции и выборах: Нужен "крепкий лидер", Украина – пример

Среда, 9 сентября 2020, 13:04
Лукашенко о Конституции и выборах: Нужен крепкий лидер, Украина – пример
belta.by

Александр Лукашенко считает, что в новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента.

Источник: и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, "БЕЛТА"

Детали: Лукашенко говорит о проведении новых президентских выборов уже после принятия новой Конституции Беларуси.

Прямая речь Лукашенко: "Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти.

Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции – она будет утверждена раньше – парламентские выборы…

Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь – пример тому Украина – это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент".

Детали: Лукашенко отметил, что у президента нынче колоссальные по объему полномочия, их надо передавать губернатору и парламенту – но так, чтобы президент сохранял за собой контроль.

Прямая речь: "Условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона, и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее", - добавил он.

Детали: Что касается структуры белорусского парламента, Лукашенко считает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии, ибо "они не созданы".

Прямая речь: "Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа.

Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть.

А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЛукашенкоБеларусьвиборыКонституция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Лукашенко
СМИ: Немецкая разведка прослушивала Пригожина и Лукашенко во время мятежа в РФ
Лукашенко требует извинений от тех, кто называет его диктатором
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: