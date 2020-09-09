Лукашенко о Конституции и выборах: Нужен "крепкий лидер", Украина – пример

Александр Лукашенко считает, что в новой Конституции Беларуси необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента.

Источник: и.о. президента Беларуси Александр Лукашенко в интервью российским СМИ, "БЕЛТА"

Детали: Лукашенко говорит о проведении новых президентских выборов уже после принятия новой Конституции Беларуси.

Прямая речь Лукашенко: "Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти.

Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции – она будет утверждена раньше – парламентские выборы…

Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь – пример тому Украина – это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент".

Детали: Лукашенко отметил, что у президента нынче колоссальные по объему полномочия, их надо передавать губернатору и парламенту – но так, чтобы президент сохранял за собой контроль.

Прямая речь: "Условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона, и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее", - добавил он.

Детали: Что касается структуры белорусского парламента, Лукашенко считает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии, ибо "они не созданы".

Прямая речь: "Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа.

Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть.

А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам".