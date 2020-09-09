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Лукашенко меняет генпрокурора и уверяет, что "дефицита кадров" нет

Среда, 9 сентября 2020, 13:41
Лукашенко меняет генпрокурора и уверяет, что дефицита кадров нет
belta.by

Александр Лукашенко, исполняя роль президента Беларуси, назначил генеральным прокурором страны Андрея Шведа, который возглавлял Государственный комитет судебных экспертиз.

Источник: "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Еще раз хочу напомнить, пользуясь случаем, для особо "просвещенных", которые то ли хайпуют, то ли постятся в интернете по поводу моих кадровых назначений: наверное, это естественный процесс после выборов. Как в любом государстве.

Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и, естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов...

Многие СМИ, я анализирую, начали поговаривать – вы знаете, какие это средства массовой информации, – что у нас появился какой-то дефицит кадров, чуть ли не ажиотаж. Никакого ажиотажа нет. Это я констатирую однозначно.

Выросло новое поколение людей, специалистов. Кстати, опытных людей, не просто со стороны схватили, назначили. А люди, которые прошли определенные ступени, и не только в данном случае в прокуратуре, а во всем правоохранительном блоке".

Детали: По словам Лукашенко, Андрей Швед – подготовленный к должности человек, который прошел многие ступени в правоохранительных органах, работал и в прокуратуре, "о нем хорошего мнения в самой прокуратуре" и считают его своим человеком.

Лукашенко поручил направить документы на согласование Шведа в Совет Республики Национального собрания, а 10 сентября намерен приехать на собрание центрального аппарата Генпрокуратуры и представить нового руководителя.

Лукашенко отметил, что Александр Конюк работал в должности генерального прокурора 9 лет и хочет поработать на дипломатической службе.  Он не возражает и готов связаться с министром иностранных дел по этому поводу.

Темы: ЛукашенкоБеларусь
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