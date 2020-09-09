Украинские партии в августе отдали полмиллиона долларов на рекламу в Facebook

Украинские политики и партии в августе суммарно потратили от 425 469 до 576 345 долларов в рекламе в соцсетях.

Источник: гражданская сеть ОПОРА

Детали: Согласно исследованию ОПОРЫ, десять крупнейших рекламодателей заплатили 98406 долларов за трансляцию 1356 сообщений политического содержания.

При этом впервые в 2020 году в первой десятке крупнейших рекламодателей месяца – страницы сразу шести политических партий.

Больше всего оплатила партия "За майбутнє" – 22 520 долларов.

Второй по активности была партия "Слуга народа" – 11 641 долларов. Стоимость каждого отдельного объявления – в основном до 100 долларов, а максимальный охват – 450-500 тысяч пользователей.

Партия "Наш край" заплатила за политическую рекламу 10 481 долларов, "Перемога Пальчевського" – 10 431 доллар.

"Издание "Лица" инвестировало в агитацию в соцсетях 8026 долларов (страница днепропетровской интернет-газеты "Лица".

Партия "Пропозиція" потратила на платные промо 7779 долларов. Страница Polit Online – 7300 долларов.

Кандидат от "Слуги народа" на должность мэра Киева Ирина Верещук заплатила за агитацию в соцсетях 7273 долларов.

Партия "Голос" потратила 6604 доллара.

Кроме того, 6351 доллар было потрачено на рекламу страницы экс-премьера Владимира Гройсмана.

При этом сразу за первыми десятью страницами с крупнейшими инвестициями в рекламу политического контента, присутствует страница лидера партии "За майбутнє", действующего народного депутата Игоря Палицы. Эта страница создана 16 июля 2020 года. Расходы на трансляцию рекламного контента (30 объявлений) в течение 1-30 августа со страницы составили почти 6000 долларов, однако за 31 августа это число значительно возросло.

Всего в августе украинские политики и партии в Facebook и Instagram разместили почти вдвое больше рекламных объявлений политического характера, чем за предыдущий месяц – 20 930 сообщений.