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Кабмин предлагает разрешить летать по Украине с электронными паспортами

Среда, 9 сентября 2020, 14:44

Кабинет министров предлагает разрешить использовать цифровой формат паспортов для путешествий на самолете в пределах Украины.

Источник: решение, которое правительство приняло на заседании 9 сентября

Детали: Члены Кабмина предложат Верховной Раде внести изменения в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации.

Прямая речь министра инфраструктуры Владислава Криклия "У нас был введен эксперимент по использованию для внутренних воздушных перевозок в пределах Украины цифрового паспорта и цифрового паспорта для выезда за границу. Каждый проект должен реализовываться на уровне закона в случае успеха.

Поэтому проектом акта предлагается дополнить пункты 61 и 62 закона Украины "О внесении изменений в Государственную программу авиационной безопасности гражданской авиации" новыми абзацами, где предусмотреть возможность предъявления для воздушных перевозок в пределах Украины e-паспорта или e-паспорта для выезда за границу. Прошу поддержать с доработкой в ​​однодневный срок".

Другие подробности: Министр внутренних дел Арсен Аваков сказал, что правильно говорить цифровой образ паспорта гражданина Украины, а понятия "e-паспорт" в законодательстве нет. Криклий сказал, что в постановлении так и сказано.

Кабмин проект постановления поддержал с доработкой в 1 день.

Если парламент поддержит его, в аэропортах на внутренних рейсах можно будет показывать паспорт в приложении государственных услуг "Дія".

Темы: паспорт диджитализацияавиатранспорт


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