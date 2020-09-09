Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

Среда, 9 сентября 2020, 15:32
Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста
Фото с Twitter

Ряд европейских дипломатов пришли домой к нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, участнице Координационного совета, чтобы защитить ее от ареста.

Как пишет "Европейская правда", фото дипломатов вместе с писательницей обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске – Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", - написала Анн Линде.

В настоящее время Алексиевич – последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, кто еще не арестован и не за границей.

Дополнено. Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене в комментарии The Insider рассказала, что у Светланы Алексиевич собрались послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии.

По ее словам, первыми приехали посол Литвы Андрюс Пулокас и она - сразу после сообщения Алексиевич, что к ней пытаются попасть неизвестные.

"Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей, пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше ", - рассказала она.

По ее словам, силовики пытались попасть в подъезд, но их не пустили.

"Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - отметила Аста Андрияускене.

Как уже сообщалось, утром 9 сентября подтвердилось задержание еще одного члена Координационного совета Максима Знака. Светлана Алексиевич по телефону сказала журналистам, что к ней названивают в дверь неизвестные.

Вскоре на сайте белорусского ПЕН-центра появилась ее заявление, в котором писательница отмечает, что сейчас забирают "лучших из нас", но их места займут сотни других. 

Темы: БеларусьЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Беларусь
Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"
Минобороны Беларуси заявило, что согласовало с вагнеровцами какую-то "дорожную карту"
Зеленский собирал Ставку: Буданов рассказал, что происходит в Беларуси
Последние новости
00:11
обновляетсяРоссияне устроили длительную атаку "Шахедами" с юга
00:08
На Днепропетровщине работает ПВО
23:33
Россияне обстреляли Чернобаевку, погибла женщина
23:14
В России горело атомное судно
22:49
видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения
22:31
Истребитель Су-34 сбит на Мариупольском направлении, в Одесской области – "работали" по Су-30
22:26
Хмельнитчину атакуют "Шахеды", работает ПВО
22:02
Глава МВД Германии об угрозе исламистских терактов: Не дадим себя запугать
21:40
тестЕст невежливых детей и кладет угли в чулки: что вы знаете о мифических существах Рождества
21:31
В Одессе прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: