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Европейские послы собрались дома у Светланы Алексиевич, чтобы защитить ее от ареста

Среда, 9 сентября 2020, 15:32
Фото с Twitter

Ряд европейских дипломатов пришли домой к нобелевскому лауреату Светлане Алексиевич, участнице Координационного совета, чтобы защитить ее от ареста.

Как пишет "Европейская правда", фото дипломатов вместе с писательницей обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест белорусским режимом. Счастлива поделиться этим фото, только что снятым в Минске – Светлана Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломат Швеции", - написала Анн Линде.

В настоящее время Алексиевич – последняя из семи членов президиума Координационного совета оппозиции, кто еще не арестован и не за границей.

Дополнено. Заместитель посла Литвы в Беларуси Аста Андрияускене в комментарии The Insider рассказала, что у Светланы Алексиевич собрались послы Литвы, Германии, Польши, Швеции, Словакии и Чехии.

По ее словам, первыми приехали посол Литвы Андрюс Пулокас и она - сразу после сообщения Алексиевич, что к ней пытаются попасть неизвестные.

"Когда мы приехали, здесь уже было много журналистов, много людей, пара микроавтобусов. Мы позвали других послов ЕС и приехали послы Германии, Польши, Швеции, Словакии, Чехии. Сейчас думаем, что делать дальше ", - рассказала она.

По ее словам, силовики пытались попасть в подъезд, но их не пустили.

"Светлана очень конкретно дала понять, что она не хочет уезжать из страны, что хочет остаться с людьми в Беларуси, хотя у нее много возможностей уехать", - отметила Аста Андрияускене.

Как уже сообщалось, утром 9 сентября подтвердилось задержание еще одного члена Координационного совета Максима Знака. Светлана Алексиевич по телефону сказала журналистам, что к ней названивают в дверь неизвестные.

Вскоре на сайте белорусского ПЕН-центра появилась ее заявление, в котором писательница отмечает, что сейчас забирают "лучших из нас", но их места займут сотни других. 

Темы: БеларусьЕвропа


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