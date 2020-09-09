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В Кремле настаивают: визит Лукашенко не для слияния, а для союза двух стран

Среда, 9 сентября 2020, 16:01
В Кремле настаивают: визит Лукашенко не для слияния, а для союза двух стран

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что вопрос слияния или поглощения Россией Беларуси не стоит на повестке дня предстоящего визита Александра Лукашенко в Москву. Обсуждаться будет интеграция в рамках Союзного государства.

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь. Визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия. Вы знаете, что наши отношения особого партнерства, союзнические отношения, многовекторные".

Детали: В то же время Песков намекнул, что на встрече Лукашенко и Путин будут говорить об интеграции в рамках Союзного государства, ЕврАзЭС и СНГ. Кроме того, по его словам, будут обсуждаться торгово-экономическое сотрудничество, долги и энергоресурсы.

Дипломатический источник в Москве сообщил РИА Новости, что визит президента Белоруссии запланирован в Россию на 14 сентября.

Темы: ЛукашенкоПутинБеларусьРосcия
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