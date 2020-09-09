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Богдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

Среда, 9 сентября 2020, 19:40
Богдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что, по его информации, чиновники ОП периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.

Источник: интервью Богдана журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь: "Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в центре Киева - УП), где "совершенно случайно" обедают с Петром Алексеевичем. И эти "совпадения" бывают очень-очень часто".

Детали: В частности, по его словам, встречается сам нынешний глава ОП Андрей Ермак.

Так Богдан прокомментировал предположение Гордона, что, хотя против бывшего президента Петра Порошенко возбудили много дел, на самом деле сажать его в тюрьму никто не собирается.

По словам экс-главы ОП, "некоторые телеграм-каналы", которым он верит, писали, что такие встречи происходили минимум 4 раза.

Результат таких встреч, по мнению Богдана, - "раздувание рейтинга Порошенко".

"Это точно распасы, потому что такое глупство, которое происходит, по дурости невозможно сделать", - добавил он.

Евгений Кизилов, УП

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Темы: БогданПорошенкоОфис президента
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