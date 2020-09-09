Богдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что, по его информации, чиновники ОП периодически встречаются с экс-президентом Петром Порошенко за обедом в ресторане.
Источник: интервью Богдана журналисту Дмитрию Гордону
Прямая речь: "Я слышал, что некоторые чиновники Офиса президента часто бывают в "Санаханте" (ресторан в центре Киева - УП), где "совершенно случайно" обедают с Петром Алексеевичем. И эти "совпадения" бывают очень-очень часто".
Детали: В частности, по его словам, встречается сам нынешний глава ОП Андрей Ермак.
Так Богдан прокомментировал предположение Гордона, что, хотя против бывшего президента Петра Порошенко возбудили много дел, на самом деле сажать его в тюрьму никто не собирается.
По словам экс-главы ОП, "некоторые телеграм-каналы", которым он верит, писали, что такие встречи происходили минимум 4 раза.
Результат таких встреч, по мнению Богдана, - "раздувание рейтинга Порошенко".
"Это точно распасы, потому что такое глупство, которое происходит, по дурости невозможно сделать", - добавил он.