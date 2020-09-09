Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

К Зеленскому нельзя попасть, не согласовав с главой ОПУ – Богдан

Среда, 9 сентября 2020, 20:08

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверяет, что к главе государства Владимиру Зеленского нельзя попасть без согласования с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком.

Источник: Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь Богдана: "На данный момент невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента (Андреем Ермаком – ред.). Это не нормально. Всегда должно быть второе и третье мнение".

Детали: На вопрос "почему Зеленский, когда с кем-то встречается, не один в кабинете?", Богдан ответил: "Это не нормально. Президент должен общаться один на один с ключевыми лицами государства. Он должен получать разведывательную информацию, экономическую, политическую.

Бывший глава ОПУ говорит, что на сегодняшний день "некоторые персонажи" спрашивают у людей "о чем ты хочешь поговорить с президентом, этого не говори, а это можешь попробовать".

Богдан уверяет, что при нем такого не было, он всегда пытался, чтобы Зеленский "не был в теплой ванне" и сам "выбирал, куда мы идем".

Роман Петренко, УП
Темы: Офис президентаБогданЗеленскийАндрей Ермак


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Офис президента
Экс-глава ОП: Зеленский сейчас "бронзовый", из него сделали Брежнева
Богдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко
В ОП признали, что "забыли" авторов в попурри на День Независимости – нашли оправдание
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!