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К Зеленскому нельзя попасть, не согласовав с главой ОПУ – Богдан

Среда, 9 сентября 2020, 20:08
К Зеленскому нельзя попасть, не согласовав с главой ОПУ – Богдан

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан уверяет, что к главе государства Владимиру Зеленского нельзя попасть без согласования с нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком.

Источник: Богдан в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Прямая речь Богдана: "На данный момент невозможно попасть к президенту, не согласовав с главой Офиса президента (Андреем Ермаком – ред.). Это не нормально. Всегда должно быть второе и третье мнение".

Детали: На вопрос "почему Зеленский, когда с кем-то встречается, не один в кабинете?", Богдан ответил: "Это не нормально. Президент должен общаться один на один с ключевыми лицами государства. Он должен получать разведывательную информацию, экономическую, политическую.

Бывший глава ОПУ говорит, что на сегодняшний день "некоторые персонажи" спрашивают у людей "о чем ты хочешь поговорить с президентом, этого не говори, а это можешь попробовать".

Богдан уверяет, что при нем такого не было, он всегда пытался, чтобы Зеленский "не был в теплой ванне" и сам "выбирал, куда мы идем".

Роман Петренко, УП

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Темы: Офис президентаБогданЗеленскийАндрей Ермак
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