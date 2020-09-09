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Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ

Среда, 9 сентября 2020, 23:59
Навального отравили улучшенным Новичком, он должен был умереть в самолете – СМИ

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен "новой улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок".

Источник: Die Zeit со ссылкой на источники

Детали: Немецкие специалисты уверяют, что операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

Поскольку за Навальным велась постоянная слежка со стороны ФСБ, столь серьезную операцию не могла бы провести любая иностранная спецслужба на территории России, оставаясь незамеченной – объясняют источники издания.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов мог нанести яд на поверхность чашки, из которой политик пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай. Навальный должен был умереть в самолете. Он остался в живых только "благодаря счастливой случайности".

Дословно: "Это оставляет только один правдоподобный вывод: Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика".

Напомним:

  • 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
  • 7 сентября политика вывели из комы.
  • Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
  • Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

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Темы: НавальныйГерманияФСБПутин
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