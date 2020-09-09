Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ

Среда, 9 сентября 2020, 23:59

Российский оппозиционер Алексей Навальный был отравлен "новой улучшенной" версией химического вещества группы "Новичок".

Источник: Die Zeit со ссылкой на источники

Детали: Немецкие специалисты уверяют, что операцию с использованием такого новейшего яда могла провести только российская спецслужба.

Поскольку за Навальным велась постоянная слежка со стороны ФСБ, столь серьезную операцию не могла бы провести любая иностранная спецслужба на территории России, оставаясь незамеченной – объясняют источники издания.

Как пишет Die Zeit, немецкие власти полагают, что один из следивших за политиком агентов мог нанести яд на поверхность чашки, из которой политик пил чай, или же ядом побрызгали уже в готовый чай. Навальный должен был умереть в самолете. Он остался в живых только "благодаря счастливой случайности".

Дословно: "Это оставляет только один правдоподобный вывод: Кремль отдал приказ убрать с дороги нежелательного политика".

Напомним:

  • 2 сентября немецкое правительство заявило, что Навального отравили "Новичком". Следы вещества в организме оппозиционера обнаружили в специальной лаборатории Бундесвера.
  • 7 сентября политика вывели из комы.
  • Меркель заявила, что не сомневается в том, что Навального отравили, потому что пытались заставить замолчать, и в связи с этим ожидает ответов на "серьезные вопросы" от правительства России.
  • Ранее Евросоюз призвал к совместной международной ответы на отравление Навального и допустил введение санкций.

Читайте также: Яд для Путина: что меняет покушение на Навального в отношениях России и Запада

Темы: НавальныйГерманияФСБПутин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко

В ОП говорят, что в группе инспекторов на Донбассе будет "ограниченное присутствие боевиков"

видео, обновленоБогдан: Чиновники Офиса президента тайно встречаются с Порошенко

По делу Шеремета выбрали основных присяжных – адвокаты

В Беларуси арестованной Колесниковой "шьют" госизмену

Участники ТКГ совместно с ОБСЕ проведут инспекцию в районе, где сорвали перемирие

Все новости...
Навальный
В МИД РФ ответили на заявление министров G7 по Навальному
Лукашенко заявил о неизвестной части "перехваченной беседы" о Навальном - СМИ РФ
В Конгрессе США призывают Трампа расследовать отравление Навального
Последние новости
00:20
ВОЗ одобряет приостановление испытаний вакцины от COVID-19, которая, вероятно, вызывает болезнь
23:59
Навального отравили улучшенным "Новичком", он должен был умереть в самолете – СМИ
23:27
Умер военный, которому Зеленский говорил "я же не лох какой-то"
22:41
фотоХакеры взломали сайт академии МВД Беларуси и оставили послание
22:24
В Черткове Тернопольской закрыли детские сады
21:49
Богдан рассказал, что ему сожгли две машины в один день
21:32
Через COVID-19 у работницы пищеблока на карантин идет школа на Черниговщине
21:17
Новости 9 сентября: откровения Богдана, заявления Лукашенко
21:06
Богдан прокомментировал "обещания Ермака" РФ и спецоперацию по "вагнеровцам"
21:02
Трамп признал, что от начала сознательно преуменьшал угрозу коронавируса
Все новости...