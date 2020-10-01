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1 и 2 октября SpaceX запланировала запуск очередной партии спутников Starlink и военного спутника США

Четверг, 1 октября 2020, 01:01
1 и 2 октября SpaceX запланировала запуск очередной партии спутников Starlink и военного спутника США

Компания Илона Маска SpaceX запланировала 1 и 2 октября осуществить запуск 60-ти интернет-спутников системы Starlink и военного GPS-спутника третьего поколения США.

Источник: сайт SpaceX

Детали: 1 октября в 9:17 EDT (16:17 по Киеву) запланирован запуск очередной партии интернет-спутников Starlink, а 2 октября в 21:43 по EDT (4:43 по Киеву) ракета Falcon 9 должна вывести на орбиту военный спутник США GPS III.

Ракета-носитель Falcon 9, которая доставит на орбиту 13-ю партию интернет-спутников Starlink, ранее уже дважды использовалась в 2020 году. В SpaceX также отметили, что одна из половин обтекателя Falcon 9 поддерживала два предыдущих запуска Starlink.

Через 9 минут после запуска ракеты из комплекса LC-39A Космического центра Кеннеди в штате Флорида, многократная часть Falcon 9 должна приземлится на беспилотную платформу в Атлантическом океане.

30 июня компания Илона Маска доставила на орбиту Земли третий геонавигационный GPS-спутник III поколения.

Справка: Всего, группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Существующей системой, которая используются для навигации, регистрации ядерных испытаний, отслеживания сигналов бедствия, пользуются более 4 миллиардов людей на планете, сообщает Лига.

Все спутники GPS III будут иметь совместимость с системой следующего поколения (OCX) и существующим созвездием GPS. Аналогами американкой GPS-системы является европейская Galileo и российская ГЛОНАСС.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАкосмос
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